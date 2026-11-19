Zone euro: L'exposition des banques aux "data centers" est faible mais en forte croissance, selon Buch (BCE)

Le bâtiment de la BCE dans le brouillard, à Francfort

FRANCFORT, 19 novembre (Reuters) - L'exposition ‌des banques commerciales de la ​zone euro aux centres de données liées à l'intelligence artificielle est pour le ​moment relativement faible, mais la rapidité du rythme ​de croissance de ⁠cette exposition requiert une attention accrue, ‌a estimé jeudi Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance ​de la ‌Banque centrale européenne (BCE).

Les centres de ⁠données représentent environ 1,2% à 1,3% des expositions des banques sur les ⁠entreprises, a ‌souligné Claudia Buch lors d'une ⁠conférence de presse, notant qu'une ‌dizaine de banques du bloc ⁠monétaire ont une exposition significative aux "data ⁠centers" ou ‌aux investissements liés à l'IA.

"Cela ne ​représente donc ‌pas une part importante des expositions, mais bien sûr, cette ​part a augmenté relativement rapidement ces derniers temps, et ⁠elle contribue également pour une part relativement importante (...) aux nouveaux prêts", a-t-elle dit.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit ​Van Overstraeten)