L'exposition des banques commerciales de la zone euro aux centres de données liées à l'intelligence artificielle est pour le moment relativement faible, mais la rapidité du rythme de croissance de cette exposition requiert une attention accrue, a estimé jeudi Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE).

Les centres de données représentent environ 1,2% à 1,3% des expositions des banques sur les entreprises, a souligné Claudia Buch lors d'une conférence de presse, notant qu'une dizaine de banques du bloc monétaire ont une exposition significative aux "data centers" ou aux investissements liés à l'IA.

"Cela ne représente donc pas une part importante des expositions, mais bien sûr, cette part a augmenté relativement rapidement ces derniers temps, et elle contribue également pour une part relativement importante (...) aux nouveaux prêts", a-t-elle dit.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)