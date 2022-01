Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Zone euro : l'expansion économique du secteur privé au plus bas depuis mars 2021 information fournie par AOF • 05/01/2022 à 10:08



(AOF) - Le secteur des services a légèrement ralenti en décembre dans la zone euro, a annoncé IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 53,1 contre 55,9 en novembre, et un consensus de 53,3, qui était la première estimation de cet indicateur. A 53,3 en décembre, l’indice composite de l’activité globale – moyenne pondérée de l’indice de la production dans le secteur manufacturier et de l’indice de l’activité du secteur des services – s’est replié par rapport à novembre (55,4).



Il signale en décembre la plus faible expansion économique du secteur privé de la zone euro depuis mars dernier.