Zone euro : l'expansion du secteur manufacturier se poursuit

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie au mois d'avril, montrent les résultats de la dernière enquête PMI publiée lundi par IHS Markit. L'indice PMI du secteur manufacturier est ainsi ressorti à 62,9 le mois dernier, contre 63,3 en estimation 'flash' et 62,5 en mars. L'indice - qui évolue à un niveau bien supérieur à la barre des 50 séparant croissance et contraction - atteint pour le deuxième mois consécutif son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête en 1997. Dans son communiqué, IHS Markit note que les très fortes croissances de la production et des nouvelles commandes se sont poursuivies en avril. Le bureau de recherche souligne néanmoins que les tensions sans précédent sur les chaînes d'approvisionnement ont entraîné une forte augmentation des coûts des entreprises, précisant qu'il est aujourd'hui 'impossible' de prévoir la durée de ces tensions inflationnistes.

