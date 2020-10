Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'Allemagne dope le PMI manufacturier Cercle Finance • 01/10/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - L'industrie manufacturière de la zone euro a signé en septembre sa plus forte croissance depuis plus de deux ans, selon une enquête IHS Markit publiée jeudi. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,7 en septembre contre 51,7 en août, conformément à son estimation 'flash' de 53,7. Portées par une reprise des ventes à l'export, la production et les nouvelles commandes ont fortement augmenté en septembre, explique IHS Markit. Sans surprise, c'est l'Allemagne qui a mené la croissance du secteur manufacturier de la zone euro, l'industrie allemande ayant enregistré sa plus forte expansion depuis vingt-six mois en septembre. Sans l'Allemagne, la production manufacturière de la zone euro aurait enregistré sa plus faible croissance depuis juin, précise IHS Markit dans son communiqué.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.