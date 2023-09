Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: l'activité se contracte encore en septembre (PMI) information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 47,1 en septembre après 46,7 le mois précédent, signalant ainsi une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé.



Comme en août, la baisse de l'activité signalée par les prestataires de services a été nettement moins prononcée que celle enregistrée dans l'industrie manufacturière, son rythme ayant en outre légèrement ralenti par rapport au mois précédent.



'Nous anticipons néanmoins une contraction de la zone euro au troisième trimestre, nos prévisions immédiates du PIB signalant une baisse de 0,4% par rapport au deuxième trimestre', indique Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



'Ce sont toutefois les données sur les prix qui devraient déplaire à la Banque centrale européenne, la hausse des coûts, constitués en grande partie de frais salariaux, s'étant accélérée pour un deuxième mois consécutif en septembre', prévient-il.





