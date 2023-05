Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: l'activité du secteur privé ralentit en mai information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est contracté de 54,1 en avril à 53,3 ce mois-ci en estimation flash, signalant une cinquième hausse consécutive de l'activité du secteur privé dans la région, mais à un rythme ralenti.



'Une quasi-stagnation des nouvelles affaires a entrainé un ralentissement de l'expansion par rapport à avril, tandis que la croissance apparait de plus en plus déséquilibrée à l'échelon sectoriel', notent les enquêteurs.



Ils précisent en effet qu'une forte progression de l'activité dans les services a contrasté avec une accélération de la baisse de la production manufacturière, sous le coup d'une divergence croissante des demandes dans les deux secteurs.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.