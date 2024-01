Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: inflation estimée à 2,9% en décembre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,9% en décembre 2023, marquant donc une nette accélération après 2,4% en novembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (6,1%), suivi des services (4%), des biens industriels hors énergie (2,5%) et de l'énergie (-6,7%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.