Zone euro: inflation confirmée à 9,2% en décembre information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 9,2% en décembre 2022, contre 10,1% en novembre, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le dernier mois de l'année passée.



Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+2,88 points de pourcentage, pp), suivi de l'énergie (+2,79 pp), des services (+1,83 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,70 pp).



Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi quant à lui à 10,4% en décembre 2022, contre 11,1% le mois précédent, avec le taux le plus faible observé en Espagne (5,5%) et le plus élevé, en Hongrie (25%).