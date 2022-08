Zone euro: inflation confirmée à 8,9% en juillet information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 11:05

(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 8,9% en juillet, contre 8,6% en juin, et celui de l'Union européenne à 9,8%, après 9,6% en juin, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin juillet pour la zone euro.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (6,8% chacunе) et en Finlande (8,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (23,2%), en Lettonie (21,3%) et en Lituanie (20,9%).



Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+4,02 points de pourcentage, pp), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (+2,08 pp), des services (+1,60 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,16 pp).