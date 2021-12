Zone euro: inflation confirmée à 4,9% sur un an en novembre information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 11:17

(CercleFinance.com) - L'inflation a atteint 4,9% en zone euro au mois de novembre, montrent des statistiques publiées jeudi par Eurostat, ce qui confirme les premières estimations dévoilées au début du mois.



D'un mois sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à octobre, les prix à la consommation dans les 19 pays partageant la monnaie unique s'inscrivent en hausse de 0,4%.



Hors éléments volatils que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie - un indicateur particulièrement suivi par la BCE - l'inflation a atteint 2,6% sur un an.



Sans surprise, les prix de l'énergie ont bondi de 27,5% sur un an et de 2,9% sur un mois, ce qui en fait toujours la composante la plus dynamique de l'indicateur global d'inflation.



L'inflation dans les services, le secteur le plus important de l'économie de la zone euro, atteint quant à elle 2,7% sur un an, mais recule de 0,2% par rapport à octobre.