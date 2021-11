Zone euro : inflation confirmée à 4,1% en octobre

(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 4,1% en octobre, contre 3,4% en septembre, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide publiée fin octobre, tandis que celui de l'ensemble de l'UE est passé de 3,6% à 4,4% d'un mois sur l'autre.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Malte (1,4%), au Portugal (1,8%), en Finlande et en Grèce (2,8% chacune) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Lituanie (8,2%), en Estonie (6,8%) et en Hongrie (6,6%).

Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+2,21 points de pourcentage, pp), suivie des services (+0,86 pp), des biens industriels hors énergie (+0,55 pp) et de l'alimentation, alcool et tabac (+0,43 pp).