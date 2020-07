Zone euro : inflation confirmée à 0,3% en juin

(CercleFinance.com) - En juin, un mois au cours duquel des nombreuses mesures de confinement ont été progressivement levées, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3%, contre 0,1% en mai, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 0,8% en juin, contre 0,6% en mai. Les taux les plus faibles ont été observés à Chypre, en Grèce et en Estonie et les plus élevés en Pologne, en Tchéquie et en Hongrie.

Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel en juin proviennent de l'alimentation, alcool et tabac, suivis des services, des biens industriels hors énergie et de l'énergie.