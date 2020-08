Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : inflation annuelle de 0,4% au mois de juillet Cercle Finance • 19/08/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - L'inflation en zone euro s'est légèrement accélérée au mois de juillet, portée notamment par les prix de l'alimentaire, des alcools et du tabac, montrent des chiffres publiés mercredi par Eurostat. L'inflation annuelle est ressortie à 0,4% le mois dernier contre 0,3% en juin, alors les mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19 continuaient d'être levées, selon l'office statistique de l'Union européenne. Les prix des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 2%, après une progression de 3,2% en juin. Ceux des biens industriels hors énergie ont quant à eux rebondi de 1,6%. Les prix de l'énergie ont baissé de 8,4% en variation annuelle après avoir déjà enregistré une chute de 9,3% en juin. D'un point de vue géographique, les taux annuels les plus faibles ont été observés en Grèce (-2,1%), à Chypre (-2%) et en Estonie (-1,3%) tandis que taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (+3,9%), en Pologne (+3,7%) et en Tchéquie (+3,6%), indique Eurostat.

