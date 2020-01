Zone euro : indice PMI manufacturier en léger repli

(CercleFinance.com) - Après avoir atteint un plus haut de trois mois en novembre, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 46,9 à 46,3 en décembre, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (45,9).

L'Allemagne s'est de nouveau inscrite en queue du classement des pays par niveau d'indice PMI, tandis que l'Italie et les Pays-Bas ont enregistré leur plus forte contraction depuis plus de six ans et demi, et que la croissance est restée marginale en France.

'Le secteur manufacturier de la zone euro a terminé l'année 2019 sur une note très décevante. Les dernières données PMI préfigurent ainsi une baisse de la production industrielle de l'ordre de 1,5% au quatrième trimestre', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.