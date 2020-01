Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : indice PMI flash composite atone en janvier Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Inchangé par rapport à décembre, l'estimation flash de l'indice PMI composite IHS Markit pour la zone euro s'établit à 50,9 en janvier, signalant donc le maintien d'une faible croissance du secteur privé dans la région en ce début d'année 2020. 'La croissance s'est maintenue en France et en Allemagne, tandis que dans l'ensemble de la zone de la monnaie unique, la confiance des entreprises s'est redressée pour atteindre un pic de seize mois', précise Andrew Harker, associate director à IHS Markit. 'La trajectoire globalement stable de la croissance et de l'inflation incitera certainement la Banque centrale européenne à maintenir, à court terme, sa politique monétaire actuelle, le temps de réévaluer sa stratégie', poursuit-il.

