Zone euro: indice ESI préoccupant pour Capital Economics information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 13:28

(CercleFinance.com) - Réagissant à un indicateur du climat économique (ESI) globalement inchangé dans la zone euro (+0,1 point) à 105 en mai, un niveau bien en dessous de celui qui prévalait avant la guerre en Ukraine, Capital Economics y voit un signe de stagnation économique au deuxième trimestre.



'La confiance industrielle a reculé pour le troisième mois de suite, avec des déclins en Allemagne et en Italie qui ont été les plus affectées par le choc des prix énergétiques, faisant plus que contrebalancer des améliorations en France et en Espagne', précise le bureau d'analyse.



'Même si l'activité économique s'est comportée un peu mieux que ce que nous craignions en avril et en mai, les perspectives pour le reste de l'année restent pauvres', prévient-il, s'attendant toujours à une croissance du PIB plus faible que ce que le consensus ou la BCE espèrent cette année.