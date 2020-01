Zone euro/Indicateurs-Le taux de chômage se maintient à 7,5% en novembre

BRUXELLES/FRANCFORT, 9 janvier (Reuters) - Principaux indicateurs macroéconomiques de la zone euro publiés depuis le début du mois : * TAUX DE CHÔMAGE INCHANGÉ À 7,5% 9 janvier - Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable à 7,5% en novembre, a fait savoir jeudi Eurostat, un chiffre conforme au consensus Reuters. Le chômage se maintient ainsi à son plus faible niveau depuis juillet 2008. Le nombre de demandeurs d'emploi dans les 19 pays ayant opté pour la monnaie unique a reculé de 10.000 à 12,315 millions. Sur un an, le nombre de chômeurs dans la zone euro a baissé de 624.000. Tableau: * L'INDICE DU SENTIMENT ÉCONOMIQUE EN HAUSSE À 101,5 8 janvier - Le jugement des économistes sur la situation de la zone euro s'est amélioré en décembre, grâce entre autres à l'optimisme croissant concernant l'Italie et l'Espagne tandis qu'un regain de confiance dans les services compensait une dégradation dans l'industrie et chez les consommateurs, montrent les études publiées mercredi la Commission européenne. Son indice du sentiment économique a progressé à 101,5 après 101,2 en novembre, sa deuxième hausse d'affilée, alors que les économistes interrogés par Reuters le donnaient en moyenne à 101,4. Le sous-indice de l'industrie a reculé à -9,3 après -9,1 mais celui des services est remonté à 11,4 après 9,2. Celui mesurant le sentiment des consommateurs a baissé à -8,1 après -7,2 en novembre. L'indice concernant l'Italie a rebondi au-dessus de sa moyenne de long terme après un recul en novembre. Le sentiment économique s'est également amélioré en Espagne et en Allemagne alors qu'il s'est dégradé en France. Tableau * L'INFLATION EN ZONE EURO S'EST ACCÉLÉRÉE EN DÉCEMBRE 7 janvier - L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en décembre grâce au rebond des prix de l'énergie, montre la première estimation publiée mardi par Eurostat. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH montre une hausse de 1,3% sur un an en décembre, un chiffre en ligne avec les prévisions des économistes interrogés par Reuters, après 1,0% en novembre. L'accélération de décembre s'explique principalement par la hausse de 0,2% sur un an des prix de l'énergie, alors qu'ils affichaient un recul de 3,2% le mois précédent. Les prix des produits alimentaires non transformés ont augmenté de 2,1% en rythme annuel après une hausse de 1,8% en novembre. L'inflation dite de base, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, est restée stable à 1,4% alors que le consensus la donnait à 1,5%. Si l'on exclut en plus l'alcool et le tabac, une mesure d'inflation surveillée de près par les économistes, l'inflation est également restée inchangée à 1,3%. La BCE s'est fixé pour objectif une inflation proche de mais un peu inférieure à 2% à moyen terme. Tableau: * HAUSSE DE 1% DES VENTES AU DÉTAIL EN NOVEMBRE 7 janvier - Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté plus qu'attendu en novembre après deux mois de baisse, montrent les statistiques publiées mardi par Eurostat. Leur hausse a atteint 1,0% par rapport au mois précédent et 2,2% par rapport à novembre 2018. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,6% sur un mois et de 1,3% sur un an. Eurostat a en outre révisé à la hausse les ventes au détail d'octobre, qui montrent désormais une baisse de 0,3% sur un mois contre -0,6% annoncé initialement, et une progression de 1,7% sur un an, contre +1,4% en première estimation. En septembre, les ventes avaient déjà baissé de 0,3%. Le détail des chiffres de novembre fait ressortir entre autres une hausse de 1,4% sur un mois des ventes de produits non-alimentaires hors carburants après une baisse de 0,7% en octobre. Tableau * BAISSE DE 1,4% SUR UN AN DES PRIX À LA PRODUCTION EN NOVEMBRE 6 janvier - Les prix à la production dans la zone euro sont restés orientés à la baisse en rythme annuel en novembre mais leur recul a été moins marqué qu'en octobre et inférieur aux attentes, montrent les statistiques publiées lundi par Eurostat. L'indice des prix à la production a reculé de 1,4% par rapport à novembre 2018 après -1,9% en octobre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 1,5% sur un mois. Les prix de l'énergie ont chuté de 6,1% sur un an en novembre après -7,7% en octobre. En excluant cette composante, les prix à la production sont en hausse de 0,3% sur un an. D'un mois sur l'autre, les prix à la production affichent une augmentation de 0,2% après avoir stagné en octobre. Tableau * L'INDICE SENTIX, À 7,6, AU PLUS HAUT DEPUIS NOVEMBRE 2018 6 janvier - La confiance des investisseurs de la zone euro s'est améliorée pour le troisième mois consécutif, l'indice Sentix qui mesure son évolution remontant à 7,6 pour le mois de janvier après 0,7 seulement en décembre. Il atteint ainsi son meilleur niveau depuis novembre 2018. Les anticipations des 932 investisseurs interrogés sont au plus haut depuis février 2018 et leur jugement sur la situation actuelle au plus haut depuis juin dernier. "Une récession dans la zone euro semble donc écartée pour l'instant", constate Sentix, ajoutant que "les récents événements concernant l'Iran n'ont pas déstabilisé les investisseurs". "L'amélioration de la tendance dans d'autres régions du monde, notamment en Asie, semble l'emporter, tout comme le début d'apaisement dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine." * LA CROISSANCE DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES REVIENT À 3,4% 3 janvier - Le crédit aux entreprises de la zone euro a enregistré en novembre sa plus faible croissance depuis un an et demi, montrent les statistiques publiées vendredi par la Banque centrale européenne (BCE), qui suggèrent une croissance accrue des banques en dépit de la bonne santé des marchés financiers. Les prêts aux entreprises non-financières ont augmenté de 3,4% sur un an, le chiffre le plus faible enregistré depuis avril 2018. La croissance des prêts aux ménages est restée stable à 3,5% en rythme annuelle. Celle de la masse monétaire M3 est elle aussi demeurée inchangée à 5,6% alors que le consensus Reuters tablait sur une légère accélération à 5,7%. Tableau Les indicateurs économiques publiés en décembre (Rédaction de Paris)