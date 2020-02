Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro/Indicateurs-La confiance du consommateur progresse plus que prévu Reuters • 27/02/2020 à 11:25









BRUXELLES/FRANCFORT, 27 février (Reuters) - Principaux indicateurs macroéconomiques de la zone euro publiés depuis le début du mois : * LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR EN HAUSSE 27 février - Le sentiment économique dans la zone euro s'est amélioré plus nettement qu'attendu en février avec une hausse de la confiance du consommateur et dans le secteur manufacturier malgré l'épidémie de coronavirus, montrent les enquêtes publiées jeudi par la Commission européenne. L'indice du sentiment économique dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique a atteint 103,5 contre 102,6 (révisé de 102,8) le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 102,8. Le sentiment des consommateurs a progressé à -6,6 contre -8,1. L'indice du sentiment dans l'industrie est remonté contre toute attente à -6,1 après -7,0 (révisé) en janvier alors que le consensus le donnait à -7,3. La confiance dans le secteur des services, qui représente environ deux tiers du produit intérieur brut, a atteint 11,2 en février, conformément aux attentes, contre 11,0 le mois précédent. * L'INFLATION CONFIRMÉE À 1,4% EN JANVIER 21 février - L'inflation dans la zone euro a avancé en janvier grâce au rebond des prix de l'énergie, a annoncé vendredi Eurostat, confirmant sa première estimation. Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 1,4% sur un an en janvier. Il s'agit du troisième mois consécutif d'accélération. Les statistiques officielles confirment également que l'inflation dite de base, c'est-à-dire en excluant les prix des produits alimentaires non transformés et de l'énergie, a ralenti en janvier à 1,3% alors que le Banque centrale européenne vise une inflation à 2%. Une mesure encore plus étroite, qui exclut également l'alcool et les produits du tabac, est ressortie à 1,1% en janvier, conformément à la première estimation, contre 1,3% en décembre, toujours en rythme annuel. Les prix des produits alimentaires, des boissons alcoolisées et du tabac affichent une hausse de 2,1,% sur un an, contre 2,2% en première estimation et 2,0% en décembre. Ceux de l'énergie ont progressé de 1,9% (révisé de 1,8%). * AMÉLIORATION DE LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR 20 février - La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée en février alors le consensus s'attendait à une légère dégradation inattendue, montrent jeudi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Son indice de confiance a augmenté de 1,5 point en première estimation à -6,6 après -8,1 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une légère baisse de cet indicateur, à -8,2. Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'indice du sentiment du consommateur ressort en hausse de 1,2 point à -5,9. * HAUSSE DE L'EXCÉDENT COMMERCIAL EN DÉCEMBRE 14 février - L'excédent commercial de la zone euro a augmenté en décembre pour atteindre 23,1 milliards d'euros contre 16,3 milliards un an plus tôt, montrent les chiffres publiés vendredi par Eurostat. Sur l'ensemble de 2019, la balance commerciale de la zone euro a atteint 225,7 milliards d'euros contre 194,6 milliards en 2018. En données corrigées des variations saisonnières, l'excédent commercial ressort à 22,2 milliards d'euros après 19,1 milliards en novembre; les exportations ont augmenté de 0,9% et les importations ont diminué de 0,7%. Tableau * CROISSANCE DE 0,1% DU PIB AU 4E TRIMESTRE 2019 14 février - La croissance économique dans la zone euro a sans surprise ralenti au quatrième trimestre 2019 en raison d'une contraction en France et en Italie et d'une stagnation en Allemagne, montrent les chiffres du produit intérieur brut (PIB) publiés vendredi. Le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 0,1% sur les trois derniers mois de l'année et de 0,9% en rythme annuel, a annoncé Eurostat. La croissance par rapport au troisième trimestre est conforme au consensus Reuters mais les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre de 1,0% sur un an, conformément à l'estimation rapide donnée fin janvier. Au troisième trimestre, le PIB de la région avait crû de 0,3%. Eurostat a par ailleurs fait état d'une croissance de l'emploi dans la zone euro de 0,3% au quatrième trimestre par rapport au troisième, et de 1,0% sur un an. Le consensus Reuters tablait sur une hausse de 0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 0,8% en rythme annuel. Tableau du PIB Tableau de l'emploi * LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN BAISSE DE 2,1% EN DÉCEMBRE 12 février - La production industrielle de la zone euro a baissé plus nettement encore qu'attendu en décembre, amplifiant la tendance au ralentissement de l'activité observée au cours des mois précédents, montrent les statistiques publiées mercredi par Eurostat. Son recul a atteint 2,1% par rapport à novembre et 4,1% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 1,6% sur un mois et de 2,3% sur un an. La production industrielle des 19 pays ayant adopté la monnaie unique avait reculé de 0,9% en octobre et elle a stagné en novembre selon les chiffres révisés publiés mercredi alors qu'une première estimation l'avait donnée en hausse de 0,2%. Ces chiffres pourraient conduire à une révision à la baisse de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au quatrième trimestre, donné en hausse de 0,1% seulement en première estimation fin janvier. La baisse de la production industrielle en décembre est due entre autres à une chute de 4,0% de celle des biens d'équipement. Tableau: * L'INDICE SENTIX EN BAISSE À 5,2 10 février - Le moral des investisseurs dans la zone euro a reculé en février pour la première fois en quatre mois en raison des craintes liées à l'épidémie de coronavirus en Chine, montrent lundi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut Sentix. Son indice du moral des investisseurs a reculé à 5,2 après 7,6 le mois dernier. Le consensus Reuters le donnait en baisse plus marquée encore, à 4,1. "L'apparition du coronavirus et les mesures drastiques prises par le gouvernement chinois font peser une menace sur les perspectives économiques", a dit Manfred Hübner, directeur de Sentix. "Heureusement, pour l'instant, l'effet est limité." "Cependant, au vu de la baisse importante des indicateurs économiques chinois, il est clair que l'effet négatif pourrait être bien plus important s'il n'apparaît pas clairement dans les jours à venir que la propagation du virus est interrompue." Un sous-indice mesurant l'évolution des anticipations des investisseurs dans la zone euro a reculé à 6,5 après 9,8 en janvier. * BAISSE DE 1,6% DES VENTES AU DÉTAIL EN DÉCEMBRE 5 février - Les ventes au détail dans la zone euro ont baissé de 1,6% en décembre, leur recul le plus marqué depuis octobre 2017, montrent les statistiques publiées mercredi par Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un repli de 0,9%. Cette baisse des ventes au détail, qui a contribué au ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique, a touché tous les secteurs à l'exception du commerce en ligne, qui a progressé de 2,0%, précise Eurostat. Elle a atteint 2,8% pour l'habillement et la chaussure et 2,1% pour les équipements informatiques et les livres. Sur un an, les ventes au détail voient leur croissance ralentir à 1,3% après 2,3% en novembre. Tableau * LES PRIX PRODUCTEURS BAISSENT ENCORE, MAIS MOINS 4 février - Les prix à la production ont fléchi sur un an en décembre pour le cinquième mois d'affilée mais ont ralenti leur chute par rapport au mois précédent, montrent les données publiées mardi par Eurostat. Les prix producteurs dans les 19 pays partageant l'euro ont baissé de 0,7% sur un an en décembre, conformément aux attentes, contre un repli de 1,4% le mois précédent. Le ralentissement de la baisse s'explique principalement par un recul moins marqué des prix de l'énergie (-4% sur un an en décembre contre -6,1% en novembre). En excluant cette composante volatile, les prix à la production ont augmenté de 0,5% sur un an en décembre (+0,3% en novembre). D'un mois sur l'autre, les prix à la production n'ont pas varié en décembre. Ces données confirment que l'inflation reste contenue dans l'union monétaire. Les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en janvier, se maintenant nettement en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne d'une inflation légèrement inférieure à 2%. Tableau : Les indicateurs économiques publiés en janvier (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.