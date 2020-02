Zone euro : hausse marquée du sentiment économique en janvier

(CercleFinance.com) - L'indice ESI du sentiment économique a augmenté de façon marquée dans la zone euro (+1,5 point à 102,8) et dans l'Union Européenne (+1,9 point à 101,3) en janvier par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne.

Dans la zone euro, la confiance s'est améliorée de façon marquée dans l'industrie et la construction, tandis que celle chez les ménages et dans le secteur de services est restée à peu près inchangée et que celle dans le commerce de détail a un peu reculé.

Parmi les principales économies de la zone, la confiance a progressé en Allemagne (+2 points) et en France (+1,5 point), alors qu'elle est restée globalement stable aux Pays-Bas (-0,3 point) et en Italie (-0,1 point), et qu'elle a baissé en Espagne (-1 point).