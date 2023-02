Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: hausse du PMI manufacturier en janvier information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 48,8 en janvier, contre 47,8 en décembre 2022, traduisant ainsi un nouveau ralentissement de la contraction du secteur, avec une atténuation des tensions sur les coûts.



S&P Global, qui calcule l'indice, souligne que l'inflation des prix payés a en effet affiché son rythme le plus faible depuis 26 mois, tandis que la hausse des prix à la sortie d'usine s'est accélérée par rapport à décembre.



'L'environnement demeure toutefois peu favorable à la demande, et les derniers résultats de l'enquête ne donnent que peu d'indications d'un retour prochain à une croissance durable', tempère Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.



'On ne mesure pas encore toutes les répercussions de l'augmentation des taux d'intérêt, et des hausses supplémentaires attendues dans les prochains mois, sur l'économie de la zone euro', prévient-il en effet.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.