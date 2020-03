Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : hausse du PMI composite à 51,6 en février Cercle Finance • 04/03/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - A 51,6 en février, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé par rapport à janvier (51,3), et signale ainsi la plus forte expansion du secteur privé de la zone euro depuis six mois. La croissance a continué d'afficher un rythme soutenu en France et en Espagne, s'accélérant par rapport à janvier. En Allemagne et en Italie en revanche, la faiblesse actuelle du secteur manufacturier a pesé sur la hausse globale, qui n'a ainsi été que marginale. 'Si l'économie a fait preuve de résilience face aux perturbations liées à l'épidémie de coronavirus, une analyse plus approfondie des dernières données PMI révèle toutefois l'existence de risques baissiers pour la croissance de la région', prévient-on chez IHS Markit.

