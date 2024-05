Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: hausse de la production industrielle en mars information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - La production industrielle a progressé de 0,6% en mars dans la zone euro en données corrigées des variations saisonnières, selon des statistiques publiées mercredi par Eurostat.



Ce chiffre marque un ralentissement par rapport à février, un mois durant lequel la production industrielle avait augmenté de 1% dans la région.



Sur un an, c'est-à-dire par rapport à mars 2023, la production du secteur industriel accuse un repli de 1%, selon l'office statistique de l'Union européenne.



D'après Eurostat, la progression du mois d'octobre est due à une hausse de 1% pour les biens d'investissement, tous les autres postes (biens intermédiaires, énergie, biens de consommation durables et biens de consommation non durables) ayant vu leur production se contracter.



Dans une note de réaction, les analystes de Capital Economics soulignent que la hausse de la production industrielle est surtout due à un bond de 12,8% de l'Irlande, connue pour la volatilité de sa production.



'En excluant l'Irlande, la production industrielle se serait contractée de 0,5% d'un mois sur l'autre en mars et aurait aussi subi un repli sur l'ensemble du premier trimestre', précise le cabinet de recherche basé à Londres.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.