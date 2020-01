Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : hausse de l'indice PMI composite en décembre Cercle Finance • 06/01/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Se redressant de 50,6 à 50,9, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche un niveau légèrement supérieur à son estimation flash (50,6), mais reste cependant parmi les plus bas observés depuis le premier semestre 2013. L'Irlande a enregistré sa plus forte croissance depuis six mois, se hissant ainsi en tête de classement des pays. L'expansion a également affiché un rythme soutenu en Espagne et en France. La conjoncture s'est par ailleurs très légèrement améliorée en Allemagne. 'Malgré ces quelques signes d'amélioration, l'économie de la zone euro reste confrontée à de forts risques baissiers', souligne IHS Markit, notant que ' Toute escalade des frictions opposant les États-Unis et l'Europe se répercuterait sur les exportations européennes'.

