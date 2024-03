Zone euro : hausse de 3,4% des coûts horaires au quatrième trimestre

(AOF) - Au quatrième trimestre 2023, les coûts horaires de la main-d’œuvre ont augmenté de 3,4% dans la zone euro et de 4% dans l’Union européenne, par rapport au même trimestre de l’année précédente, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Ils avaient augmenté de respectivement 5,2% et 5,6% au troisième trimestre. Dans la zone euro, les salaires & traitements horaires ont augmenté de 3,1% tandis que les coûts non salariaux ont augmenté de 4,2%. Ils ont progressé de respectivement 3,8% et 4,6% dans l’Union européenne.