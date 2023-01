Zone euro : Goldman Sachs n’anticipe plus de récession technique

Maintenant, le Vieux Continent bénéficie de deux chocs positifs, un hiver clément et la réouverture de la Chine.

(AOF) - Goldman Sachs maintient sa prévision selon laquelle la croissance de la zone euro sera faible au cours des mois d'hiver compte tenu de la crise énergétique, mais n'envisage plus de récession technique. La banque américaine relève sa prévision d’évolution du PIB pour la zone euro à +0,6 % pour 2023 contre -0,1% auparavant. L’économiste souligne que si les enquêtes réalisées auprès des entreprises pointaient - jusqu’à très récemment - dans la direction d'une grande faiblesse économiques, les données économiques concrètes (hard data) ont fait preuve d'une étonnante résistance en 2022.

