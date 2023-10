Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: excédent commercial de 6,7 milliards en août information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - La balance commerciale de la zone euro a dégagé un excédent au mois d'août, les importations ayant reculé à un rythme encore plus rapide que les exportations, montrent des statistiques publiées lundi par Eurostat.



Selon ces premières estimations, la région a enregistré un excédent de 6,7 milliards d'euros d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août, à comparer avec un déficit de 54,4 milliards d'euros en août 2022, un chiffre qui avait été alourdi par le brusque renchérissement de la facture énergétique.



Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont atteint 221,6 milliards d'euros, soit une baisse de 3,9% par rapport à août 2022, tandis que les importations ont chuté de 24,6% en rythme annuel pour atteindre 285 milliards d'euros.





