Zone euro-En octobre, les prix à la production augmentent, le chômage chute

BRUXELLES, 2 décembre (Reuters) - Les prix à la production dans la zone euro ont augmenté plus que prévu d'un mois sur l'autre en octobre tandis que le chômage a reculé grâce à l'amélioration progressive de la conjoncture économique, qui a toutefois été stoppée en plein vol par la deuxième vague épidémique, selon les données publiées mercredi par Eurostat. L'Office statistique de l'Union européenne a déclaré que les prix à l'entrée des usines dans les 19 pays partageant l'euro avaient augmenté de 0,4% en glissement mensuel, soit une baisse de 2,0% d'une année sur l'autre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une hausse mensuelle de 0,2% et une baisse annuelle de 2,4%. Les coûts de l'énergie ont été le principal facteur déterminant de l'indice des prix à la production au mois d'octobre, les prix de l'énergie ayant augmenté de 1,4% sur le mois, soit une baisse de 7,6% en rythme annuel. Dans la zone euro, le chômage a reculé en octobre de 86.000 personnes à 13,825 millions, soit 8,4% de la population active contre 8,5% en septembre. (Jan Strupczewski ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

