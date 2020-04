Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : effondrement du PMI composite en avril Cercle Finance • 23/04/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite IHS Markit s'est effondré à 13,5 en avril, se repliant par rapport au creux historique de mars (29,7) et signalant ainsi de loin la plus forte contraction de l'activité globale enregistrée en plus de vingt ans d'enquête. En comparaison, l'indice s'était replié à 36,2 en février 2009, soit au plus fort de la crise financière mondiale. Cette très forte dégradation s'explique essentiellement par la pandémie, les efforts destinés à endiguer la propagation du virus s'étant intensifiés en avril. 'D'après notre modèle de comparaison de l'indice PMI avec le PIB, les données d'avril préfigurent une contraction trimestrielle de l'économie de la zone euro de l'ordre de 7,5%', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

