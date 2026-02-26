Zone euro-Dégradation surprise du sentiment économique en février

Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé de façon inattendue en février, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro a reculé à 98,3 contre 99,3 (révisé de 99,4) en janvier, alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 99,8.

Dans l'industrie, le climat reste en zone de contraction (-7,1), après -6,8 un mois plus tôt, alors que le consensus tablait sur -6,1.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 5,0 en février contre 7,2 en janvier et un consensus à 7,5.

La confiance des consommateurs s'est établie à -12,2, inchangé par rapport à janvier et conforme au consensus.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont progressé pour atteindre 25,8 en février, contre 24,1 en janvier.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)