Zone euro : dégradation inattendue du moral des investisseurs

Au niveau international, le tableau est comparable. Alors que les évaluations de la situation actuelle se sont légèrement améliorées dans presque toutes les régions, les attentes ont chuté, dans certains cas de manière significative. Aux Etats-Unis, l'institut Sentix mesure une baisse de près de 6 points et même dans la région Asie hors Japon, la seule région où les valeurs restent positives, les attentes économiques ont chuté de 5,2 points.

(AOF) - L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, a déçu en mars. Il est ressorti à -11,1, contre un consensus de -6,3 et après -8 le mois précédent. « Même si une récession a pu être évitée pour l'instant, la situation générale reste fragile. La chute de 7 points de la composante des anticipations économiques montre que les mois à venir pourraient être encore plus difficiles ».

