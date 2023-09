Zone euro: croissance révisée en baisse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:08

(CercleFinance.com) - Au deuxième trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé précédemment une croissance de 0,3% pour la zone euro.



Dans la zone euro, la dépense de consommation finale des ménages est restée stable et celle des administrations publiques a augmenté de 0,2%, tandis que la FBCF s'est accrue de 0,3%. Les exportations ont diminué de 0,7% et les importations ont augmenté de 0,1%.



Dans l'UE, la Lituanie (+2,9%) a enregistré la plus forte hausse du PIB par rapport au trimestre précédent, suivie de la Slovénie (+1,4%) et de la Grèce (+1,3%). Les plus fortes baisses ont été observées en Pologne (-2,2%), en Suède (-0,8%) et en Autriche (-0,7%).