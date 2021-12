Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: croissance ralentie en décembre dans le privé information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur privé en zone euro a connu en décembre un ralentissement plus marqué que prévu, la nouvelle vague de Covid-19 l'ayant emporté sur l'atténuation des tensions inflationnistes, montre une enquête publiée jeudi.



L'indice IHS Markit des directeurs d'achats (PMI) composite en version 'flash', qui suit à la fois les évolutions de l'industrie et des services, s'est replié à 53,4 ce mois-ci, contre 55,4 en novembre.



Ce chiffre, inférieur au consensus de 54,2, constitue un plus bas de neuf mois.



Selon IHS Markit, l'affaiblissement de la croissance a surtout résulté d'un ralentissement de la hausse de l'activité dans le secteur des services.



L'indice PMI 'flash' - qui suit l'activité dans les services - s'est replié à 53,3 en décembre, contre 55,9 en novembre, une détérioration due à la remontée du taux d'incidence du Covid-19.



Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, redoute en outre que la propagation du variant Omicron pèse sur la croissance de la zone euro au cours des prochains mois.



L'indice PMI 'flash' de l'industrie manufacturière s'inscrit lui en baisse plus modérée, à 58 contre 58,4 en novembre.



Dans son étude, IHS Markit note toutefois un repli des taux d'inflation par rapport aux plus hauts historiques atteints au mois de novembre.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.