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Zone euro : croissance du PIB confirmée à 0,4% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 11:15

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Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE au 3e trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui confirme ainsi, en 2e lecture, ses estimations préliminaires publiées fin octobre.

Ces chiffres marquent ainsi une décélération de la croissance par rapport à celle observée au 2e trimestre 2026, période au cours de laquelle le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en rythme séquentiel.

Le nombre de personnes employées est resté stable à la fois dans la zone euro et dans l'UE au 3e trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. Au 2e trimestre 2026, l'emploi avait augmenté de 0,1% dans les deux ensembles.

Par ailleurs, Eurostat fait état d'un déficit commercial corrigé des variations saisonnières de 8,7 MdsEUR pour la zone euro en septembre, en creusement par rapport à celui de 7,8 MdsEUR enregistré en août, en raison d'une hausse plus forte des importations ( 2,3%) que des exportations ( 2%).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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