Zone euro : contraction moins prononcée que prévu du PMI Composite

La France, l'Allemagne et l'Italie occupent en effet le bas du classement des pays par niveaux d'indice PMI tandis que l'Espagne et l'Irlande ont enregistré une croissance de leur activité.

Les données par pays indiquent en outre que ce sont les replis de l'activité observés dans les principales économies qui ont le plus pesé sur les performances globales de la région.

(AOF) - La contraction économique s’est poursuivie en décembre dans la zone euro, selon S&P Global. A 47,6 en décembre, le PMI Composite est resté stable par rapport au mois précédent, continuant ainsi de signaler un recul soutenu de l’activité. Il était attendu à 47. L’indice s’est en outre inscrit en dessous de la barre des 50 pour un septième mois consécutif, l’activité de la région ayant ainsi reculé tout au long des troisième et quatrième trimestres 2023.

