Zone euro: chute de la production industrielle en mars

(CercleFinance.com) - La production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,8% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE en mars par rapport au mois précédent, selon Eurostat, après des augmentations séquentielles de 0,5% et de 0,6% respectivement en février.



'La baisse de la production industrielle en mars montre que la guerre en Ukraine a un impact sévère sur les fabricants', réagit Capital Economics, précisant que cette contraction est en grande partie due à une baisse de 5% en Allemagne.



'Avec de nouvelles interdictions russes d'importer de l'énergie qui se profilent et des pénuries d'approvisionnement qui restent aiguës, nous pensons que c'est le début d'une récession manufacturière qui entraînera une stagnation du PIB', prévient-il.





