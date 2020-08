Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : chute de 12,1% du PIB au 2e trimestre Cercle Finance • 31/07/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - Au cours du deuxième trimestre 2020, toujours marqué par les mesures de confinement liées à la Covid-19, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 12,1% dans la zone euro et de 11,9% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat. L'office souligne qu'il s'agit de loin des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995. Au cours du premier trimestre 2020, le PIB avait diminué de 3,6% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE. 'Ces estimations rapides préliminaires du PIB sont basées sur des sources de données incomplètes qui feront encore l'objet de révisions dans le contexte des mesures de confinement liées à la Covid-19', précise-t-il néanmoins.

