Zone euro: Capital Economics pessimiste pour l'inflation information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 15:56

(CercleFinance.com) - Revenant sur les chiffres de l'inflation allemande et espagnole publiés ce jour, Capital Economics estime qu'ils signifient que l'inflation de la zone euro -à paraitre demain matin- pourrait ne pas avoir baissé autant que prévu en août.



Le bureau londonien souligne qu'en données harmonisées, le taux annualisé de l'Allemagne n'a baissé que de 6,5% en juillet à 6,4% en août, alors qu'il l'attendait à 6,3%, tandis que celui de l'Espagne est remonté de 2,1% à 2,4%.



'Ces données signifient que les taux d'inflation globale et sous-jacente de la zone euro seront probablement un peu plus élevés que prévu, même s'ils auront probablement encore légèrement baissé par rapport à 5,3% et 5,5% respectivement', prévient Capital Economics.



'Comme il s'agit de la dernière publication d'inflation avant la réunion de septembre de la BCE, cela pourrait suffire à faire pencher la balance en faveur d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base, bien que cela semble être serré', poursuit-il.



'Que les taux directeurs aient atteint ou non un sommet, il est peu probable que la BCE commence à assouplir sa politique avant le second semestre de l'année prochaine', estime en outre le bureau d'analyse.