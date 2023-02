Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: Bruxelles relève ses prévisions de croissance information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a relevé lundi sa prévision de croissance pour la zone euro en 2023, estimant que la région devrait échapper à la récession, même si elle reste exposée à certaines turbulences.



Dans ses prévisions économiques d'hiver, l'exécutif communautaire indique avoir relevé sa prévision de croissance pour la zone euro à 0,9% pour cette année, contre 0,3% seulement dans sa précédente prévision datant de l'automne dernier.



Ses prévisions intermédiaires tablent par ailleurs sur une croissance de 0,8% dans l'Union européenne, à comparer avec 0,3% en novembre dernier.



D'après Bruxelles, l'économie européenne a entamé l'année 2023 en meilleure posture que prévu, grâce notamment au reflux des prix de l'énergie.



Ses prévisions d'inflation ont, quant à elles, été revues légèrement à la baisse par rapport à l'automne, principalement du fait de l'évolution du marché de l'énergie.



Dans la zone euro, le taux d'inflation devrait ainsi décélérer pour passer de 8,4% en 2022 à 5,6% cette année, puis à 2,5% en 2024.



La Commission estime que les turbulences restent cependant 'fortes' du fait de prix de l'énergie toujours élevés qui continuent d'éroder le pouvoir d'achat des ménages.



'Les tensions inflationnistes persistant, le resserrement monétaire devrait se poursuivre, pesant sur l'activité des entreprises et freinant l'investissement', prévient l'exécutif européen.



Le taux de croissance prévu pour 2024 reste inchangé, à 1,5% pour la zone euro.





