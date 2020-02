Zone euro: Bruxelles réitère ses prévisions de croissance pour 2020 et 2021

(AOF) - La Commission européenne a maintenu ses prévisions de croissance économique de la zone euro pour 2020 et 2021. L'institution table sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de 1,2% sur les deux prochaines années. Bruxelles met néanmoins en garde contre les incertitudes que représentent le Brexit et l'épidémie de Covid-19. Concernant l'inflation, la Commission a relevé ses prévisions de 0,1 point. Elle attend 1,3% en 2020 et 1,4% en 2021.