Le sentiment économique en zone euro a reculé de façon inattendue en novembre , montrent les données publiées vendredi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 95,8 ce mois-ci, contre 96,5 en octobre (révisé de 96,9) , alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,2 .
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont reculé à 30,0 , contre 33,8 (révisé de 33,9) un mois plus tôt.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est resté stable, à +4,8 , contre un consensus à +5,0 et après +4,8 (révisé de +5,3) également, en octobre.
Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -5,1 en novembre , contre un consensus de -3,3 , après -3,6 (révisé de -3,4) un mois plus tôt.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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