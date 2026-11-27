Le sentiment économique en zone euro a reculé de façon inattendue en novembre , montrent les données publiées vendredi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 95,8 ce mois-ci, contre 96,5 en octobre (révisé de 96,9) , alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,2 .

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont reculé à 30,0 , contre 33,8 (révisé de 33,9) un mois plus tôt.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est resté stable, à +4,8 , contre un consensus à +5,0 et après +4,8 (révisé de +5,3) également, en octobre.

Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -5,1 en novembre , contre un consensus de -3,3 , après -3,6 (révisé de -3,4) un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)