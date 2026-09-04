Zone euro-Baisse surprise des ventes au détail en juillet

Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé de façon inatendue sur un mois en juillet, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont diminué de 0,6% en juillet sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après +0,2% en juin (révisé de -0,3%).

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu, de 0,6% en juillet, contre +1,4% le mois précédent (révisé de +0,7%) et un consensus à +1,1%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)