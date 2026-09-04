 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-Baisse surprise des ventes au détail en juillet
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 11:11
Ajouter Boursorama à vos sources

Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé de façon inatendue sur un mois en juillet, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont diminué de 0,6% en juillet sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après +0,2% en juin (révisé de -0,3%).

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu, de 0,6% en juillet, contre +1,4% le mois précédent (révisé de +0,7%) et un consensus à +1,1%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

BCE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0895 +16,69%
CAC 40
8 279,19 -0,09%
SOITEC
128,7 +4,21%
Pétrole Brent
95,48 -0,46%
HAFFNER ENERGY
0,555 +4,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank