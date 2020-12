Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : baisse du PMI manufacturier en novembre Cercle Finance • 01/12/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,8 en novembre (révisé d'une estimation flash à 53,6) contre 54,8 en octobre, traduisant donc un ralentissement modeste de la forte croissance du secteur. Malgré un ralentissement, les croissances de la production et des nouvelles commandes sont restées soutenues le mois dernier. Le recul de l'emploi s'est poursuivi mais les perspectives d'activité se sont de nouveau améliorées. 'L'annonce du développement d'un vaccin contre le Covid-19 laisse entrevoir un assouplissement des mesures de confinement ainsi qu'une reprise des dépenses, notamment d'investissement', souligne-t-on chez IHS Markit.

