Zone euro : baisse des ventes au détails en décembre

(AOF) - Les ventes au détails en zone euro ont reculé de 1,6% sur un mois en décembre 2019, plus que le consensus qui attendait un recul de 0,9%, après une progression de 0,8% en novembre. Sur l'année, elles progressent de 1,3%, contre un consensus de +2,4% et après +2,4% en 2018. En France, la tendance est la même: les grèves ont pesé sur les ventes au détails, qui ont reculé de 1,4% en décembre (+1% en novembre), et ont progressé moins vite à +2,5% en 2019 contre +3,3% en 2018.