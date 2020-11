Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-Baisse des prix confirmée de 0,3% sur un an en octobre Reuters • 18/11/2020 à 11:08









BRUXELLES, 18 novembre (Reuters) - Les prix à la consommation dans la zone euro ont baissé de 0,3% sur un an en octobre, une évolution inchangée par rapport à septembre, un recul dû principalement à la chute des prix de l'énergie, a confirmé mercredi Eurostat. Ce chiffre est identique à la première estimation publiée le 30 octobre. L'évolution des prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique a basculé en territoire négatif en août pour la première fois depuis plus de quatre ans, l'une des conséquences de la récession et des pressions à la baisse sur les prix liées à la crise sanitaire internationale. Par rapport à septembre, les prix ont augmenté de 0,2%, précise Eurostat. L'inflation dite de base, c'est à dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, reste toutefois positive à +0,4% en rythme annuel. Une mesure plus étroite de l'évolution des prix qui exclut également le tabac et l'alcool affiche quant à elle une progression de 0,2% par rapport à octobre 2019. Les prix de l'énergie ont chuté de 8,2% sur un an, ce qui se traduit par une contribution négative de 0,81 point au taux d'inflation global, explique Eurostat. Tableau (Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

