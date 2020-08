Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : baisse de l'indice PMI Flash composite Cercle Finance • 21/08/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Selon des données publiées ce vendredi, l'indice PMI Flash Composite de l'Activité Globale dans la zone euro se replie à 51,6 en août, après 54,9 en juillet. Il connaît ainsi un plus bas de 2 mois. Dans le détail, le PMI Flash de l'activité de Services se replie à 50,1, après 54,7. Celui de l'industrie manufacturière s'affiche à 51,7, après 51,8. Enfin, celui de la production manufacturière se redresse et connaît un plus haut de 28 mois, passant de 55,3 à 55,7. 'La reprise économique de la zone euro a perdu de son élan en août, tendance reflétant la faiblesse de la demande inhérente au contexte de pandémie. Le rebond de l'activité a été fragilisé par la remontée du nombre de cas de Covid-19', commente Andrew Harker, Economics Director à IHS Markit.

