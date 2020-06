Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : -17,1% de production industrielle en avril Cercle Finance • 12/06/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - En avril 2020, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 17,1% dans la zone euro et de 17,3% dans l'UE par rapport à mars, selon Eurostat, baisses mensuelles les plus importantes enregistrées depuis le début de la série. Par rapport à avril 2019, elle a diminué de 28% dans la zone euro et de 27,2% dans l'UE, baisses annuelles les plus importantes depuis le début de la série, dépassant les -21,3% dans la zone euro et -20,7% dans l'UE observés en avril 2009. 'Globalement, la production industrielle dans la zone euro et l'UE est tombée à des niveaux vu pour la dernière fois au milieu des années 1990', souligne Eurostat, qui met en avant l'impact significatif des mesures du confinement.

