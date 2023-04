Zone euro: +1,5% de production industrielle en février information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 11:08

(CercleFinance.com) - En février par rapport au mois précédent, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 1% et 0,4% en janvier.



Dans la zone euro, la production des biens d'investissement s'est accrue de 2,2%, celle des biens de consommation non durables de 1,9%, celle des biens intermédiaires et de l'énergie de 1,1% et celle des biens de consommation durables de 0,2%.



Par rapport à février 2022, la production industrielle a augmenté de 2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, après des taux de variation annuel de +0,9% dans la zone euro et de +1% dans l'UE observés en janvier.