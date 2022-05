Zone euro: -0,4% de ventes de détail en mars information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 11:12

(CercleFinance.com) - En mars 2022 par rapport au mois précédent, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,4% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, après des hausses séquentielles de respectivement 0,4% et 0,3% en février.



Dans la zone euro, les ventes de détail ont diminué de 2,9% pour les carburants et de 1,2% pour les 'produits non alimentaires', tandis qu'elles ont augmenté de 0,8% pour le secteur 'alimentation, boissons et tabac'.



Par rapport à mars 2021, l'indice hors effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE en mars, après des hausses en variation annuelle de 5,2% dans la zone euro et de 5,6% dans l'UE en février.