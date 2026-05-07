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Zoetis recule après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et affiché des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la société de soins vétérinaires Zoetis ZTS.N recule de 7,4 % à 102,94 $ en pré-ouverture

** La société abaisse ses prévisions de bénéfice annuel de 7,00 $ à 7,10 $ par action à 6,85 $ à 7,00 $ par action

** Annonce un bénéfice ajusté de 1,53 $ par action au premier trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 1,61 $ par action – données LSEG

** Chiffre d'affaires du premier trimestre de 2,26 milliards de dollars contre une estimation des analystes de 2,31 milliards de dollars – données LSEG

** À la clôture, l'action a perdu environ 12 %

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